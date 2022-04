Netikelmid said eakalt naiselt petuskeemiga kätte kopsaka rahasumma

Politsei teatel alustati 20. aprillil menetlust selles, et 7. aprillil helistas 72-aastasele naisele tundmatu inimene, kes ütles, et kuna naise Google'i kontole tahetakse sisse häkkida, on vaja konto turvamiseks alla laadida AnyDisk tarkvara, mida naine ka tegi.