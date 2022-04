«Sõjas on kõik mustvalge. On üks riik, kes on läinud teisele riigile kallale. On Putini režiim, mis tapab süütuid tsiviilelanikke. Kõik, kes seda õigustavad, asuvad mustale poolele,» märkis peaminister Kaja Kallas (RE) valitsuse pressikonverentsil.