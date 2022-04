Kaitseväe luure üritab jälile saada, kas Putini käsk oli päris või show

Kaitseväe luurekeskus üritab jälile jõuda, kui hästi president Putini käsku täidetakse ja kas see käsk oli päris või oli tegemist show´ga nagu tavaliselt.«Paraku on Vene Föderatsioonis nii, et kartma peab seda hetke, kui öeldakse, et midagi ei tehta või antakse käsk midagi mitte teha,» sõnas Grosberg.