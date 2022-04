Täna tähistatakse kümnendat korda veteranipäeva, tunnustamaks neid mehi ja naisi, kes on sõjalistel operatsioonidel välismaal tugevdanud Eesti julgeolekut ning rahvusvahelist tõsiseltvõetavust või saanud viga teenistusülesannete täitmisel kodumaal. Sõjaveteranid loodavad, et ehk just Ukraina sõja valguses saadakse aru, miks nad näiteks Afganistanis ja Iraagis missioonidel teenisid.

46-aastane veebel Riho Kurisoo - hüüdnimega Kurikas - on pika sõjaväelise taustaga veteran. Ta on käinud missioonidel Iraagis, Afganistanis, lisaks olnud kaheksa aastat Iraagis erafirma all ihukaitsja, ühe aasta pidanud piraadiküti ametit. Nüüd on ta aga kaitseliitlane.