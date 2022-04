«Tallinnas saavad diplomaatiliste numbrimärkidega autod täieliku parkimissoodustuse, ja vanalinna elanikud on pöördunud meie poole kaebusega, et Lai tänav kubiseb Vene diplomaatiliste märkidega sõiduautodest. Sealjuures on Vene saatkond asunud omavoliliselt väljastama parkimislube, kleepides autodele silte, et tegemist on saatkonna autodega,» ütles Isamaa fraktsiooni esimees Urmas Reinsalu eelnõu üle andes.