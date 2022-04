Stroomi ranna mänguala sai uue 22-meetrise mängulaeva

Uus laste mängulaev Santa Maria on senisest piraadilaevast poole pikem ja kõrgem, seetõttu laiendati ka Stroomi mänguväljaku liivaala. Kolme masti ja purjedega laeval on kolm erinevat liumäge, viis varikatusega platvormi ning 26 mänguseina. Sissepääse on kaheksa, neist kolm on võrguga. Laeval on ka paar võrkseina ronimiseks, kaheksa erinevat silda, tuletõrje laskumistoru jm atraktsioone.