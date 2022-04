Urmas Paet Prantsuse presidendivalimisest: see on tähtis nii Eestile kui ka Ukrainale

«Homsed Prantsuse presidendivalimised on lisaks Prantsusmaale põhimõttelise tähtsusega kogu Euroopale, seal hulgas Eestile ja ka Ukrainale. Kohati jääb ajakirjanduslikest käsitlustest tunne justkui oleks tegemist huvitava meelelahutusliku show'ga ja sellel, kumb kandidaat Prantsusmaa presidendiks saab, polekski justkui erilist tähtsust,» leiab Paet. Ent see on tema sõnul eksitav.

Ta toonitab, et Emmanuel Macroni ja Marine Le Peni seisukohad ning hoiakud olulistes Euroopa julgeolekut ning tulevikku puudutavates küsimustes on väga erinevad. «Seda on kandidaadid väga selgelt näidanud ka senise tegevusega. Seega pole see vaid teoreetiline,» lausus Paet.

«Arvestades Le Peni aastatepikkuseid tihedaid sidemeid Vene režiimiga, tema partei tegelaste osalemist nn vaatlejana kõikvõimalikel Vene korraldatud pseudovalimistel, näiteks Krimmis. Ja ka seda, kuidas Le Peni parteikaaslased on hääletanud Euroopa Parlamendis Venemaad puudutavate resolutsioonide osas, siis on päris selge, et Le Peni võit tooks kaasa olulised muudatused Prantsusmaa ja selle kaudu ka kogu ELi poliitikas Vene ja Ukraina suhtes,» toonitas Paet ja lisas, et see puudutab otseselt ka kogu Euroopa julgeolekupoliitikat.