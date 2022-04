GRAAFIK ⟩ Päästeliit on Ukraina tuletõrjujatele annetanud ligi 4000 tööriista

Päästeliidu kommunikatsiooni juht Karol Sepik rääkis Postimehele, et kohe, kui Venemaa invasioon Ukrainas algas, sai ta esimese nimekirja Ukraina tuletõrjujatelt. See sisaldas peamiselt elementaarseid töövahendeid, kiivreid, tuletõrjujariideid jms.

«Palvele reageerisid esimesena meie vabatahtlikud päästekomandod, kellel endalgi kitsas käes – aga soov aidata oli väga suur. Nii saime esimese saadetise kiiresti kokku ning Tõdva vabatahtlikud päästjad läksid juba mõni päev hiljem oma veomasinaga kiirelt teele,» meenutas Sepik.

Vähepeal on Päästeliit saanud uusi nimekirju ning õnneks on kasvanud ka rahaliste annetuste hulk. «Oleme saanud ka pisut suuremat tehnikat teele panna. Ikka selleks, et jõhkra ja rumala rünnaku tõttu võimalikult vähesed kannatada või surma saaks,» rääkis Sepik ja lisas, et Ukraina tuletõrjujad on neile saadetud tehnika ja varustuse tänulikult kasutusse võtnud, sellest on abi. «Ukraina riiklik hädaabiteenistus on seda korduvalt kinnitanud,» lisas ta.

Eestist on teele minemas eriline saadetis

On ka abisaadetisi, mida on Ukrainasse toimetada väga keeruline. Igas mõttes kõige raskem saadetis on parajasti komplekteerimisel ja lähipäevadel startimas.

«Üheteistkümnenda konvoi peategelane on 130-tonnise tõstejõuga mobiilkraana, mille ristisime Taavetiks. Taaveti saatmine on väljakutse just selle mõõtude ja raskuse tõttu,» rääkis Sepik. Lisaks on sel puhul vaja ka raskekaalulise veo erilubasid, saateautot ning kahte treilerit, mis veavad vastukaale, mida on kokku ca 37 tonni.

«Kogu vaev on seda väärt, sest ainult selline kraana suudab varingupäästes tõsta näiteks massiivseid betoonplaate keldrisse jäänud inimeste kohalt või muuta varisemisohtlikke suurehitisi ohutumaks,» selgitas ta.

Karol Sepik suhtleb Ukraina päästjatega pidevalt, seda pelgalt juba seepärast, et järjekordse saadetise logistikat paika saada. «Iga päev, sõna otseses mõttes, vabu päevi praktiliselt pole – on sõda ja meie oleme tagala,» tõdes Sepik.

Päästeliidu abisaadetiste autojuhid on peamiselt vabatahtlikud päästjad. «Ukraina päästjatega kohtumised on olnud väga motiveerivad mõlemale poolele. Selline mitteametlik kokkusaamine ja õlalepatsutus on väga vajalik,» ütles Sepik.

Sepik tõi välja, et mõnikord küsivad ukrainlased, kuidas nad saaksid tänu avaldada. «Olen neilt siis tavaliselt küsinud õige borši valmistamise saladusi. Vene välisministeeriumi esindaja Marina Zahharova süüdistus, et ukrainlased hoiavad borši natslikult endale, osutus järjekordseks valeks. Möödunud nädalal valmistasin ukrainlaste näpunäidete järgi oma elu kõige maitsvama borši,» muigas Sepik.

Ukraina tuletõrjujate prioriteet: nüüd ja praegu

Sepik on rääkinud Ukraina päästjate argipäevast ja motivatsioonist Ukraina riikliku hädaabiteenistuse juhi asetäitja Maksim Gritsaienkoga, kelle sõnul sarnaneb kriisipiirkondades töötavate päästjate vaimne valmisolek sõjaväelaste omale.

«Sõprade ja pere pärast muretsemise asemel on praegu esikohal ülesande täitmine. Pidevas surmaohus töötades kaob lõpuks ka liigne hirm,» rääkis Sepik Postimehele. Ukraina päästjatel aitavad kõrget stressitaset alandada kamraadid-päästjad ning vajadusel pakutav psühholoogiline abi.