RIA: ummistusründed riiklikele veebilehtedele jätkusid ka laupäeval

«Rünnati mitmeid veebilehti ning neist igaühe suunas tehti circa 75 miljonit päringut. See tähendab, et portaale üritati üle koormata mitme tuhande kordse koormusega,» sõnas Tammer.

Suurtest numbritest hoolimata oli laupäeval Eesti küberruumis kordades rahulikum kui reedel. Kurjategijad võtsid ka konkreetselt RIA sihikule ning proovisid häirida riigivõrgu kliente, kuid need ummistusründed möödusid samuti suurema mõjuta. Tammer lisas, et RIA ja selle partnerite kasutatavad lahendused ja vastumeetmed on siiani end õigustanud.