Vene suursaatkonna tänavalõigu ümbernimetamist toetab 600 inimest

Rahvaalgatus.ee portaalis loodud petitsioon UNESCO maailmapärandi nimekirja kuuluv algupärane tänavavõrk. «Venemaa saatkonna esise lõigu ümbernimetamist on vaja, sest see annab saatkonna töötajatele ja Kremlile kindla signaali sellest, et tallinlased ja Tallinna linnavalitsus mõistavad kõigil tasanditel hukka vägivalla, sõjakuriteod ja genotsiidi Ukraina rahva vastu. Sarnase sammu on juba ette võtnud teised Balti riikide pealinnad, aga kaugemalt ka näiteks Tšehhi ja Albaania,» sõnas petitsiooni algataja, riigiteadlane Hannes Nagel.

Rahvaalgatus on suunatud Tallinna linnavalitsusele, sest just Tallinna linn on pädev selles küsimuses otsustama. Tallinna linn teatas möödunud nädalal ka põhimõttelisest otsusest luua Ukraina väljak Lembitu parki. See ei täida aga tänavate ümbernimetamise eesmärki – ka Ukraina välisministeerium on otseselt palunud just Venemaa Föderatsiooni suursaatkonna esise lõigu ümbernimetamist. Viimase tagajärjel toimuvad praktilised ja saatkonnale ebamugavad muutused nagu saatkonna töötajate visiitkaartidele näiteks «Vaba Ukraina 1» aadressina kandmine.