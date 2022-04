MTA töötajad avastasid rekordkoguse kokaiini

Kontrolli käigus tuvastati ühes konteineris võrreldes teiste samalaadsetega anomaalia ning täiendava kontrolli tulemusena avastati 72 musta värvi kotti, millest leiti enam kui 3000 kilesse pakendatud ning teibitud pakki tahke, valget värvi pulbriga. Valge pulber reageeris kokaiini kiirtestile ning see saadeti Eesti Kohtu Ekspertiisi Instituuti analüüsimiseks, et selgitada välja, kui puhta ainega on tegemist.