Tänavused Tallinna merepäevad tulevad augustis koos suurte purjelaevade regatiga

«Praegu me ootame vastust oma üleskutsele, mille me tegime Tall Ships Races’is osalevatele laevadele. Meil on plaanis kolme linna koostöös korraldada samasugune regatt, nagu oli eelmisel aastal. Siis oli Sczecin-Klaipeda-Tallinn, tänavu plaanime Rostock-Scezcin-Tallinn regatti,» rääkis Tallinna kultuuri- ja spordiameti kultuuriosakonna juhataja Lennart Sundja.

«Loodame, et meil selle korraldamine õnnestub ja see ongi põhjus, miks merepäevad on augustisse lükatud. Juulis on Tall Ships Races, millel osaleb suur osa meile huvi pakkuvaid laevu. Augusti lõpus on neil natuke parem Tallinnasse tulla kui juulis. Kui meil regati korraldamine õnnestub, siis tuleb merepäevadele ilmselt tunduvalt rohkem purjelaevu, kui me tavaliselt suudame siia meelitada,» lisas ta.