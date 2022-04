Vandaal tabatud: pronkssõduri ordenit kahjustanud meest võib oodata aasta trellide taga

Politsei sai 18. aprillil teate, et pronkssõduri rinnas olevat ordenit on kahjustatud. Kriminaalmenetluse käigus selgus, et vandaalitsemise pani 12. aprilli hilisõhtul toime 31-aastane mees, keda ootab ees kas rahaline karistus või kuni üheaastane vangistus.