​ERRi juhti valivad rahvusringhäälingu nõukogusse kuuluvad poliitikud ja poliitikute määratud spetsialistid. Valik on niisiis poliitiline ja seega on ka rahvusringhäälingu juhi koht mingis mõttes poliitiline ametikoht. Postimees rääkis eri erakondliku taustaga ERRi nõukogu liikmetega. Nimelist tsiteerimist ei soovinud keegi – arusaadav –, kuid üldpildis nõustusid pea kõik, et Roosel on eelis. Ka need, kelle enda isiklik eelistus oleks keegi teine.