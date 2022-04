Rattarajad värvitakse punaseks vaid ohtlikes kohtades

«Taastame värvkatte ka mõnel sirgel teelõigul sellistes kohtades, kus meie spetsialistid tunnevad, et näiteks ainult kiiruspiirangust jääb väheks. Üldine põhimõte on see, et paneme punast värvi sinna, kus me ei saa rattaradu füüsiliselt muust liiklusest eraldada,» ütles abilinnapea Vladimir Svet (KE).