Briti kaitseministeeriumi hinnangul on Venemaa Ukrainas ebaõnnestunud

Briti kaitseminister Ben Wallace ütles, et Venemaa on kaotanud Ukrainas umbes 15 000 sõdurit ja hinnanguliselt 2000 erinevat soomusmasinat.

Kaitseministri andmetel on Venemaa ühtlasi kaotanud üle 60 hävitaja või lahinguhelikopteri.

Wallace ütles, et Venemaa on siiani läbi kukkunud pea kõikide püstitatud eesmärkide saavutamises ja ukrainlased jätkavad võitlust oma elu eest.

USA kaitseminister Lloyd Austin avaldas esmaspäeval lootust, et sõda Ukrainas annab Venemaa sõjaväele tugeva hoobi.

«Me tahame näha Venemaad nõrgenemist selle määrani, et see ei suuda enam teha selliseid asju, mida ta on teinud Ukrainasse tungides,» ütles ta pärast visiiti Kiievisse koos välisministri Antony Blinkeniga.