Venemaa tõkestab väljapääsu Melitopolist sundmobilisatsiooni eesmärgil

«Okupandid näevad ühte võimalust vägede taastamiseks meeste sundmobilisatsioonis piirkonna okupeeritud aladel. Näiteks tõkestavad venelased täielikult väljapääsu Melitopolist, et viia läbi niinimetatud värbamiskampaania,» edastasid allikad.

«Okupandid levitavad valeinfot selle kohta, et Ukraina relvajõud valmistavad väidetavalt ette tsiviilelanikkonna massimõrvamist evakueerimise ajal. Muidugi on see absoluutne vale, aga venelased ei oska ausalt sõdida ja seetõttu nad kasutavad võltsinguid ja valesüüdistusi,» lisati uudises.