FOTO ⟩ Lääne-Virumaalt hõbeaarde avastajad said läbi aegade suuruselt teise leiuautasu

Tunamullu kevadel leidsid otsimisloaga detektoristid Lääne-Virumaalt Vinni vallast endise Viru-Jaagupi kihelkonna piirest aarde, milles oli üle 2000 hõbemündi. Tegemist on suurima Põhjasõja perioodist pärit leiuga, mis on muinsuskaitseametile üle antud, ütles ameti arheoloogianõunik Nele Kangert. Ka on tegu suurima sellest perioodist pärit leiuga, mis seni üldse Eestis muuseumitesse on jõudnud.