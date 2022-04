Kaitsevägi relvainspektoriteks maskeerunud FSB spioonidest: oleme nendega arvestanud

Neist kaks käisid Vene armee alampolkovnikuteks maskeerunult OSCE egiidi all Läti sõjalistel objektidel, teatas Läti TV3 telesaade «Nekā personīga», samuti on loodud diplomaatilisi ametikohti, mis on loodud kattevarjuks spioonidele. Nagu ka Lätis, kasutab FSB sama taktikat Eestis.