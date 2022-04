Postimehe poole pöördus inimene, kes oma sõnul tegeleb vabatahtlikult Otepääle saabunud põgenike aitamisega. «Põgenikud saabusid siia ilma midagi omamata, neil pole isegi riideid,» kirjutas ta. «Kuna minul ei ole võimalik kõigile ise riideid osta, siis pöördusin Otepää valla poole. Põgenikele pakutavad riided on aga enamuses kasutuskõlbmatud kaltsud.»

Sama inimene käis põgenike palvel ka Otepää vallavalitsuses, et taotleda lastele võimalust osaleda kooli õppetöös ja huvitegevuses – nõnda oleks noortel psühholoogiliselt kergem läbielatud õudusi unustada. Valla haridusspetsialist Janika Laur öelnud aga abistajale, et põgenike lastel pole võimalik Otepää õppeasutustes õppima asuda. «Otsust põhjendas ta argumendiga, et põgenikel ei ole ju kindlat elukohta,» seisis kirjas.