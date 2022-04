«Ta on ise süüdi, et teda vägistati!»

Lapsevanemad leidsid, et võimaliku seksuaalse väärkohtlemise ohvreid on üldjuhul kahte tüüpi. Esimene neist on kuni kümneaastane laps, kellel võib olla füüsiline või vaimne erivajadus, mis muudab lapse eriti haavatavaks väärkohtlemise suhtes. Enamjaolt arvasid vanemad, et esimese tüübi puhul on väärkohtlejaks perekonnaliige või peretuttav.