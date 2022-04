INTERVJUU ⟩ Mariupoli linnapea Postimehele: Vene võimud jagavad filtreerimispunktides inimesed kolme kategooriasse

1. märtsiks oli linn ümber piiratud. 3. märtsil alustasime aktiivseid läbirääkimisi Vene esindajatega, et korraldada elanike evakueerimist. Sel ajal olid meil veel olemas vajalik linnatransport, kusjuures täiesti uued bussid, mille me olime ostnud välisabi eest. Leppisime kokku, kus bussid hakkavad inimesi ootama, millal ja kuidas me hakkame inimesi teavitama.

11. märtsiks polnud meil enam ühtegi bussi, millega inimesi välja viia. 1.–10. märtsini ei lasknud Vene väed kedagi linnast välja. Omal jõul seda üritanud inimesed jõudsid esimese Vene armee kontrollpunktini ja sealt saadeti nad tagasi, öeldes, et neil on käsk mitte kedagi linnast välja lasta. Vene pool täiesti selgelt meelega lõi Mariupolis kõik eeldused humanitaarkatastroofiks.

Tänaseks on olukord selline, et enne sõda 440 000 elanikuga linnas on hävitatud täielikult või osaliselt 90 protsenti elumajadest. 60 protsenti majadest on saanud otsetabamuse suurtükkidest pommitamise või õhulöökide tulemusena. 40 protsenti elumajadest pole võimalik enam taastada.