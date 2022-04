Rootsi ja Soome liitumine NATOga on Balti riikidele suur julgeolekuvõit

Rootsi sõjaakadeemia ekspert Patrik Oksanen ütles Postimehele, et 24. veebruaril alanud Venemaa agressioon Ukraina vastu kiirendas oluliselt Rootsi ja Soome NATOga liitumist. «Kõigi Balti riikide peamine julgeolekuvõit on, et kogu piirkond saab ühise kaitseplaneeringu ja nad saavad koos riigikaitset arendada,» ütles ekspert. «Pärast seda pole enam kahtlust, et kui mõne riigi suhtes peaks toimuma mingi konflikt, reageerivad kõik riigid sellele koos. See kasvatab oluliselt kõigi julgeolekut.»