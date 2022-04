Astangu varingust valmis 3D-mudel

Mudelist on näha varingu täpne suurus ning ulatus. Mudel on koostatud heast tahtest.

«Meile on oluline linnakodanike turvalisus, huvi rahuldamine ning informeeritus, selle tõttu ka mudel loodud sai. Samuti saab seda väga hästi kasutada näiteks ohutuse tagamise planeerimiseks,» selgitas mudeli koostaja Vaiko Veeleid.

Lisaks on mudelis võimalik VR (virtual reality) prillidega ringi liikuda, avades mudel prillides (n. Oculus Quest 2) läbi veebibrauseri. AR funktsiooni kaudu saab kuvada mudeli nutiseadme abil enda ümber ja selles ringi vaadata. Erinevad võimalused on näha mudeli aknas all paremas servas.