FOTOD ⟩ 15 aastat pronksiööst: arhivaari õuduste öö ja Dateli müügisaali häving

27. aprillil, kui Tõnismäele pronkssõduri ümber oli kogunenud lärmav rahvahulk, mille tegevust jälgis ka suur hulk politseinikke, käis Haak väljas söömas ning kella kuue paiku naasis arhiivi. Oma tolleaegseid elamusi meenutanud Haak ütles Postimehele: «Mõtlesin küll, et midagi võib tulla, aga et nii hulluks läheb, ma ei uskunud. Ma tulin arhiivi, kus kavatsesin ööbida. Arhiivis olles hakkasin netist vaatama, siis sai pilt selgeks, et linnas on olukord hull.»