Kaks aastat tagasi, kui kohtuprotsess polnud alanudki, kirjutas Postimees 30ndates eluaastates naisõpetajast, kellel tekkis aastaid tagasi intiimsuhe Narva koolis õppinud 14-aastase tüdrukuga. «Ta juhtis kogu mu elu. Me võisime tundide kaupa Messengeris (kiirsõnumite vahetamise koht – toim) vestelda, ta ütles mulle ilusaid sõnu ja kiitis mind,» rääkis neiu toona Postimehele, lisades, et õpetaja oli tugev manipuleerija. Kehalise väärkohtlemise süüdistusest neiu aga täpselt aru ei saanud. «Peksnud ta küll mind ei ole, võib-olla oli küsimus selles, et ta küünistas kirehoos tugevalt mu selga,» oletas ta.