ANALÜÜS ⟩ Tiraspoli plahvatustega sarnased rünnakud toimusid 31 aastat tagasi Eestis

Venemaa on alustanud oma tegevuse jõulist laiendamist ning pole võimatu, et käib ettevalmistamine sõjaliseks sekkumiseks, et «kaitsta» Moldovalt okupeeritud Transnistria piirkonda. Nii nagu praegu toimuvad plahvatused Dnestri idakaldal, toimusid need ka 1991. aastal Eestis ning nende sündmuste vahel on üllatavaid paralleele.