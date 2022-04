Maikuust suletakse HOIA rakendus

«HOIA rakendus kutsuti ellu pandeemia alguses, kui vaktsiine veel ei olnud, kuid oli vajadus inimesi hoiatada,» selgitas Terviseameti analüüsi- ja arenduskeskuse arendusjuht Kerstin-Gertrud Kärblane. «Tänaseks on rakendus oma ülesande täitnud ja inimesed oskavad oma tervist paremini kaitsta. Täname kõiki, kes on rakendust kasutanud ja selle ellu kutsunud, sellest oli väga suur abi,» sõnas Kärblane.

Täna lasub Kärblase sõnul suurem vastutus inimestel endil. «Selle asemel, et oodata riigilt teavitust, tuleb lähtuda tavapärasest nakkushaiguste praktikast,» selgitas Kärblane ja lisas, et mistahes viirushaiguse sümptomite tekke korral tuleb jääda koju ja COVID-19 korral teavitada ise oma lähikontaktseid. Vajadusel tuleb pöörduda arsti poole ja avada töövõimetusleht.

«Näiteks selleks, et HOIA rakenduse loomine oleks üldse võimalik, lisasid Google ja Apple oma süsteemidesse täiesti uued funktsioonid ning mobiilirakendusse loodi esmakordselt juhuslike koodide süsteem, mis pole kuidagi seotud kasutaja isikuandmete ega asukohaga,» selgitas Tera, et rakenduse arendamisse panustasid tõepoolest Eesti kõige helgemad pead ja tehnoloogiavaldkonna eksperdid ning samuti tehti rahvusvahelist koostööd.

«HOIA on hea näide sellest, et riik ja erasektor suudavad ühiselt kiiresti maailmatasemel lahendusi luua, samas tuleb osata mõista, kui lahendus on oma eesmärgi täitnud ja selle töös hoidmiseks pole enam vajadust,» lausus Tera ning lisas, et on kogu meeskonnale tehtud töö eest tänulik.