Tallinna esimene kogukondlik parandustöökoda avatakse Koplis

Parandustöökoda varustatakse esialgu üldlevinud puidutööriistadega ja peamiselt keskendutaksegi puidutööle. «KIKi projekti raames võetakse tööle ka parandustöökoja meister, mis tähendab, et töökoda on võimalik kasutada ka inimestel, kes ei ole kunagi ühegi tööriistaga kokku puutunud. Me ei pea alati purunenud asju ära viskama ja kõigil inimestel ei pea kodus olema erinevaid tööriistu asjade parandamiseks, vaid parandustöid on võimalik läbi viia üheskoos ja ühiste tööriistadega,» rääkis Salme kultuurikeskuse direktor Sten Svetljakov.