Noortekampade kogunemiskohad võetakse luubi alla

«Kuigi avaliku linnaruumi turvalisemaks muutmise nimel on viimaste aastate jooksul palju ära tehtud, me siiski regulaarselt hindame ja analüüsime, mida on veel vaja teha, selleks et inimesed end parkides ja linnatänavail hästi ja turvaliselt tunneksid,» sõnas Kesklinna vanem Monika Haukanõmm.

Ta lisas, et koostöö politsei ja mupoga näitab täpselt ära, millised probleemid on leidnud lahenduse ja millised uue asukoha.

Noortekambad Kanutiaia pargis. Foto: Mihkel Maripuu

Kuigi varem peeti peamiseks murekohaks südalinnas Kanutiaeda, siis nüüd on riskikäitumist harrastavate noortekampade magnetina esile tulnud Musumägi. Seda kinnitas ka aprilli keskel hilisõhtune ühispatrull politseiga.

«Põhjusi, miks see park on muutunud murekohaks, on mitu. Ühest küljest on see noortele kogunemiseks logistiliselt hea asukoht, sest ta asub linna keskel ja on väga hästi ligipääsetav nii jalgsi kui ka ühistranspordiga. Teisest küljest aga jääb ta teiste linnakodanike käiguteedest veidi kõrvale, sest pargis puudub täna veel linnakodanikele ja külalistele atraktiivne tegevus. Kui liita siia juurde hämar ja hubane valgustus, siis saamegi kampade kogunemist soodustava privaatsuse otse linnasüdames,» ütles patrullis osalenud linnaosa vanema asetäitja Nikita Groznov.