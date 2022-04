Fiasko prügisorteerimises. Veel rohkem prügikoormaid läheb ahju

Muudatuse eesmärk on panna prügilad neile saabuvaid olmejäätmeid sorteerima. «Nii kaua kuni olmejäätmete kvaliteet pole piisavalt hea, peab neid prügilas töötlema,» kinnitab ka keskkonnaameti ringmajanduse osakonna juhataja Rein Kalle. Tulemus on aga vastupidine: sorteerimine pole kasvanud, prügilad kas ei võta prügi vastu või pigem saadavad lihtsalt põletamisse.

Vastutus lükati prügilatele

Sisuliselt on tegemist tõdemusega, et keskkonnaministeerium ja keskkonnaamet on Eestis prügi sorteerimise ja liigiti kogumise organiseerimisel aastate jooksul ebaõnnestunud. Eelkõige pole suudetud panna kohalikke omavalitsusi (KOV) tegema tööd, mis tegelikult käib KOVide kohustuste hulka. «Keskkonnaametiga kohtumisel üks osakonnajuhataja tunnistas otsesõnu, et kuna kohalike omavalitsustega pole õnnestunud, siis peate teie (prügilad – toim) nende töö ära tegema,» räägib ühe prügila juhtivtöötaja Postimehele.