Haned hävitavad põllumeeste tööd

Võru külje all Vagula järve ääres, seal, kus tee viib Sõmerpallu tuntud krossiraja poole, on lai rohumaa hommikupoolikul must. Mitte sellest, et see oleks osalt üles küntud, vaid seepärast, et sinna on maandunud haneparv. Linde on silma järgi hinnates tuhandeid. Kohe mitmeid tuhandeid.