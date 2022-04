Luubi all ⟩ Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik pole sõjas poolt valinud

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik ja selle metropoliit Eugeni allub Moskva ja kogu Venemaa patriarhile Kirillile. Ent Kirill õnnistas Venemaa agressiooni Ukrainas. Varemgi on ta silma paistnud veidrate väljaütlemistega. Näiteks inimõigusi peab Kirill ketserluseks, mille eest tuleb õigeusku kaitsta, sest need tähendavad jumala väljakihutamist inimese elust ja ühiskonnast.

Eesti kirikupea Eugeni ei tauni Venemaa presidenti sõja vallapäästmise eest, vaid viitab tõlgenduste erinevusele. Ta on ERRile 30. märtsil antud intervjuus öelnud, et on poliitikas võhik ega oska olukorda Ukrainas hinnata.