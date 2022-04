FOTOD ⟩ Ida-Virumaal sai poiss mänguväljakul avatud elektrikilbist elektrilöögi. Kilp jäeti aga endiselt avatuks

Lapsed olid elektrikilpi juba varemgi katsumas käinud. Foto: Erakogu

13-aastase poisi ema Ulvi rääkis, et tema kolm poega - 13-, 8- ja 4-aastane - käisid reede õhtul kella nelja paiku õues mänguplatsil mängimas. Seal samas on ka üks mahajäetud korterelamu, mille küljes on elektrikilp.

«Lapsed rääkisid, et nad juba mitu päeva teevad seda ise lahti ja panevad kinni. Eile siis kilbi uks oli täiesti pärani lahti ja minu vanim poeg otsustas, et paneb sinna vanasse majja elektri sisse. Võttis kahe käega kinni sealt ja jäi voolu alla. Selles kilbis on 3x250 amprit. Kolm maja saab sealt elektrit,» sõnas Ulvi.

Poisi ema sõnul oli laps voolu all vähemalt kümme sekundit või enam ja pärast seda tuli ta omal jalal koju. «Tal olid käes õhukesed nutikindad. Need ilmselt päästsid ta elu. Ausalt. Tänu nendele sai ta käed kilbi küljest lahti.»

Ulvi helistas häirekeskusesse ise ning kiirabi sõitis nende juurde tema sõnul tükk aega. Poiss viidi südame jälgimiseks haiglasse, kust ta vabanes täna lõunal, kuid tema sõrmedel on põletushaavad ning lisaks ei saa ta seljavalu tõttu üles vaadata.

Kilbile tõmmati ümber vaid lint. Foto: Erakogu

«Miks ma sellest rääkida tahan, on see, et seda kilpi ei pandud isegi kinni! Sinna topiti suvaline lint ümber ja lapsed käisid seal veel õhtul uudistamas.»

«Selliseid kilpe ei tohiks täna enam olla, eriti laste mänguväljakul! Poleks tal kindaid käes olnud, ei oleks mul poissi enam... Oleks mul näiteks 8-aastane sealt kinni võtnud, ta poleks tulnud selle pealegi, et end jalgadega sealt ära lükata,» arutles Ulvi.

Päästeameti pressiesindaja kinnitas, et eelkirjeldatud kahetsusväärne juhtum tõepoolest aset leidis.