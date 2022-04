Venemaa on Pentagoni hinnangul Donbassi pealetungi graafikust maas

Ametniku sõnul on Venemaa on Donbassi pealetungi graafikust mitu päeva maas tugeva vastupanu ja jätkuvate tarneprobleemide tõttu.

Ametniku andmetel võitleb praegu Venemaa 92 pataljonirühma Ida- ja Lõuna-Ukrainas. See on rohkem kui 85, mis tal nädal tagasi oli, kuid siiski palju vähem kui 125, mida kasutati sõja esimeses faasis. Igas pataljonirühmas on 700–1000 sõdurit.

Vene sõjaväel on kiire ja seda näitab muu hulgas see, et mitmekümnest Mariupolis võidelnud pataljonirühmast paigutati mitmed ümber, et osaleda Donbassi kirdeosas arenevas suuremas sõjategevuses.