Ukraina sõdurid tõrjusid Donbassis 14 rünnakut

Ukraina sõjavägi tekitas Vene sissetungijatele märkimisväärseid kaotusi. Alla tulistati muu hulgas üks lennuk ja seitse drooni.

«Märgitakse, et tänase päeva jooksul tõrjusid kaitseväelased edukalt 14 vaenlase rünnakut ning tänu oskuslikule tegevusele ja oskustele tekitati tõsiseid kaotusi Vene sissetungijatele,» edastati uudises.

«Eelkõige hävitasid Ukraina kaitsjad 11 tanki, seitse suurtükiväesüsteemi, 27 soomusmasinat, ühe soomustatud lahingumasina ja 14 vaenlase muud sõidukit,» täpsustati raportis.

«Donbassi taevas tulistasid õhutõrjeüksused alla ühe lennuki ja seitse vaenlase mehitamata õhusõidukit,» lisati teadaandes.

Vene väed on Pentagoni hinnangul oma pealetungiga Donbassis graafikust maas ja kaugel oma eesmärgist piirata ümber kümned tuhanded Ukraina sõdurid, edastasid reedel meediakanalid New York Times ja ukrainlaste Unian.

New York Times viitas allikana USA kõrgele kaitseministeeriumi ametnikule.

Ametniku sõnul on Venemaa on Donbassi pealetungi graafikust mitu päeva maas tugeva vastupanu ja jätkuvate tarneprobleemide tõttu.

Ametniku andmetel võitleb praegu Venemaa 92 pataljonirühma Ida- ja Lõuna-Ukrainas. See on rohkem kui 85, mis tal nädal tagasi oli, kuid siiski palju vähem kui 125, mida kasutati sõja esimeses faasis. Igas pataljonirühmas on 700–1000 sõdurit.

Vene sõjaväel kiire ja seda näitab muu hulgas see, et mitmekümnest Mariupolis võidelnud pataljonirühmast paigutati mitmed ümber, et osaleda Donbassi kirdeosas arenevas suuremas sõjategevuses.

Ametnik märkis ka, et täiemahulise sõja ajal kandsid paljud Vene pataljonid suuri kaotusi ja viidi tagasi kodumaale. Hiljem täiendasid Vene sõjaväelased kiiruga varusid ja tugevdasid pataljone. Selle tulemusena naasid paljud üksused lahingusse, kuid mitte täisjõus.

Pentagoni ametniku hinnangul on Vene väed ühtlasi praegu väga kaugel oma eesmärgist piirata ümber kümned tuhanded Ukraina sõdurid.

Suurbritannia kaitseministeerium teatas reedel omakorda Twitteris avaldatud päevaülevaates, et Venemaa pealetungi põhifookus sõjas on endiselt Donbassi piirkonnas, kus üritatakse stabiliseerida oma kontrolli Donetski ja Luganski oblastites.

Rasked lahingud on toimunud eelkõige Lõssõtšanski ja Severodonetski linnade juures, kus Vene väed üritavad Izjumist Slovjanskisse edasi liikuda.