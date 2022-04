Linnahalli kõrval on täna kalafestival

Kalafestivalid toimuvad kaks korda aastas, kevadel ja sügisel. Kalasadamas asuval Kalaturul on tootevalik lai ja kohapealt saab soetada kõik tarviliku maitsva kalaroa valmistamiseks.

«Värske ja suitsutatud kala, samuti marineeritud tooted ja mitmesugused mereannid. Kalaturult saab osta ka muud toidu valmistamiseks vajalikku – maitserohelist, juurvilju, värsket mahla ja leiba. Pakutakse ka sooja toitu. Vihmaga üritus ära ei jää. Pole halba ilma, on vaid valed riided!» ütles Tallinna Turgude direktor Kersti Otteson Pealinnale.

Igal sadamal on oma programm ja tegevust on tervele perele. Sadamates on kohal kalateadlased ja kalakokad; kohapeal saab osaleda käsitöötubades ja käia kalakohvikutes. Külastajate meelt lahutavad paadisõidud ja muusikalised kollektiivid ning lastele toimuvad kalaõpitoad, teadusteater, virtuaalreaalsus ja õngekoolitused.