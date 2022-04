Paet: sõda on asetanud Moldova väga raskesse olukorda

«Moldova on Venemaa Ukraina-vastase agressiooni tõttu väga raskes olukorras, mistõttu Euroopa Liit peab Moldovale igakülgseks toeks olema,» kirjutab Paet ühismeedias. «Venemaa Ukraina-vastase agressiooni tagajärjed on Moldovas tugevalt tuntavad ning riik on väga oluline Ukraina põgenike vastuvõtja. Riigis on 100 000 põgenikku, kes on peamiselt moldovolaste kodudes. Samas on Moldova täielikus energiasõltuvuses Venemaast, mida viimane ära kasutab. EL peab Moldovat aitama ka energiajulgeoleku suurendamisel ehk uute ühenduste loomisel, sest vastasel korral jääb Venemaale oluline hoob Moldova mõjutamiseks.»