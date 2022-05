Autorendifirma: uute autode hind kerkib tänavu kuni 15 protsenti

«Sõidukite rendilepingud tagavad enamasti tarbijale inflatsioonigarantii – kui rentida täna auto näiteks viieks aastaks, siis on rendihind sama terve perioodi jooksul. Uut autot ostes on aga pea võimatu prognoosida, mis on selle hind kasvõi kümne kuu pärast, kui auto tegelikult kätte saadakse. Mitmed automüügifirmad on lepingutesse juba sisse kirjutanud, et lõplik auto soetusmaksumus selgub sõiduki kättesaamisel,» tõdes Valma pressiteates.

Kui uute autode puhul on hinnatõusust räägitud palju, siis oluliselt vähem teadvustatakse, et lisaks kõrgemale soetushinnale tõusevad peagi ka auto kasutamisega seotud teenuste ja toodete hinnad.

«Täna julgeme ennustada, et uute autode hinnad võivad tõusta kuni 15 protsenti, kuid siinkohal peaksime rääkima ka muudest auto kasutamisega seotud aspektidest, mille puhul on samuti hinnatõus vältimatu, nagu näiteks uued rehvid, korralised tehnoülevaatused ja hooldused. Need on olulised lisad, mille peale esmapilgul ei mõtlegi, kuid mille hind on samuti võimalik pikaajalise rendilepinguga ära fikseerida,» märkis Valma ning lisas, et selliselt toimides võib hinnasääst ulatuda sadadesse eurodesse.