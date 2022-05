Õues käies tuleb taas puugikontrolli teha

Inimestele on kõige ohtlikumad puukidelt kanduvad nakkushaigused puukentsefaliit- ja borrelioos, mida näiteks eelmisel aastal diagnoositi terviseameti andmetel vastavalt 80 ja 2277 korral. Enim haigestutakse just maapiirkondades, kuid puukentsefaliidi ohupiirkonnaks loetakse kogu Eestit.

Terviseameti nakkushaiguste osakonna nõunik Irina Dontšenko sõnas, et puukentsefaliidi kulg on sageli kahefaasiline. Esimeses faasis võivad nakatunul ilmneda ühe-kahe nädala pärast gripitaolised haigusnähud, misjärel need jälle kaovad.