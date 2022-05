Välisminister Liimets Iisraeli kolleegile: Venemaa peab Ukrainas valusalt läbi kukkuma

«Venemaa agressiooni tõrjumine ja tema sundimine tagasi enda piiridesse on kogu demokraatliku maailma huvides. See sõda peab olema Venemaale pikaks ajaks valus strateegiline viga, et suveräänsete riikide territooriumite hõivamine ja rahumeelsete inimeste tapmine ei korduks,» sõnas Liimets.

Eesti ja Iisraeli headest kahepoolsetest suhtest kõneldes tõi Liimets nii Iisraeli välisministri kui ka kaitseministriga kohtudes esile meie soovi arendada veelgi küber- ja digivaldkonna koostööd. «Me näeme suuri võimalusi oma kogemuste ja õppetundide vastastikuseks jagamiseks. Iisrael on Eesti jaoks ka üks võtmeriike küberturvalisuse valdkonnas ja juba praegu on meil käimas aktiivne dialoog,» ütles Eesti välisminister. Liimets lisas, et olulisel kohal on ka kahe riigi kaitsekoostöö arendamine.