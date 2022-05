Zelenskõi: Venemaa teeb iga päev igasugust adekvaatsust välistavaid asju

«Meie kaitse 68. päev on lõppemas ja Venemaa enesehävitamise 68. päev. Kui kunagi oli sellel riigil see, mida me nimetame maineks, siis nüüd teeb Venemaa iga päev asju, mis lihtsalt välistavad igasuguse adekvaatsuse,» ütles president.

Zelenskõi tõi välja, et 1. mail ütles Venemaa välisminister Sergei Lavrov «avameelselt ja kõhklemata», et suurimad antisemiidid on väidetavalt juutide endi seas ja väidetavalt oli Adolf Hitleris juudi verd.

«Need sõnad tähendavad, et Venemaa esidiplomaat lükkab süü natside kuritegudes juudi rahva kaela. Sõnu pole,» ütles Zelenskõi.

«Ja keegi ei kuule Moskvast vastuväiteid ega vabandusi, mis tähendab, et nad nõustuvad sellega, mida nende välisminister ütles. Selline antisemiitlik rünnak nende ministri poolt tähendab, et Venemaa juhtkond on unustanud kõik Teise maailmasõja õppetunnid. Seetõttu on päevakorras küsimus, kas Iisraeli suursaadik jääb Moskvasse teades nende uut seisukohta,» rääkis Ukraina riigipea.

Zelenskõi hinnangul pole selle sõnavõtu valguses juhus, et Vene okupandid loovad Ukraina pinnale niinimetatud filtreerimislaagreid, kus tuhandeid ukrainlasi tapetakse, piinatakse, ja vägistatakse.

«Pole juhus, et sissetungijad püüavad tsiviilisikuid ja võtavad nad pantvangideks või küüditavad Venemaa aladele tasuta tööjõuna. Pole juhus, et nad peavad kogu elu hävitamiseks niinimetatud totaalset sõda, mille järel jäävad vaid tervete linnade ja külade põlenud varemed. Selleks on vaja täielikult kõrvale heita igasugune moraal ja kunagiste natsismi võitjate saavutused,» rõhutas Zelenskõi.