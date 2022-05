Liimets ajakirjandusvabaduse indeksist: see on suur tunnustus ja suurepärane uudis

Eesti tõusis ühenduse Piirideta Reporterid täna avaldatud ajakirjandusvabaduse indeksis maailmas neljandale kohale. Välisminister Eva-Maria Liimetsa (KE) sõnul on see suurepärane uudis ja suur tunnustus Eesti ajakirjanikele, inimestele ja kogu riigile.

«Eesti on võtnud juhtrolli meediavabaduse kaitsmisel maailmas. Selle konkreetseks väljenduseks oli Eesti korraldatud globaalne meediavabaduse konverents veebruaris, kus tegime tihedat koostööd ka Piirideta Reporteritega,» lausus minister ja lisas, et Eesti jaoks on oluline võidelda ka Venemaa infosõjaga Ukraina vastu.