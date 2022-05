Vähiga võidelnud mees tahab uut tõhustusdoosi, aga ei saa

«Öelge mulle mõistlik põhjus, miks ei saa!» pöördub ta ravijärgse käheda häälega arstide poole. Tema häälepaeltest on alles veidi üle kolmandiku. «Palun garantiikirja, et ma ei satu haiglasse ega koole ära!»

84-aastane Lepist on rääkinud teise tõhustusdoosi soovist nii onkoloogi kui perearsti õega ja helistanud riigiinfo telefonil 1247, kust saab koroonaviirusega seotud teavet, kuid kuulnud alati vastuseks, et seda ei ole ette nähtud. Tema esimesest tõhustusdoosist möödus aprilli keskel kuus kuud ning nüüd tunneb ta muret, et vaktsiini kaitsevõime hakkab vähenema.