Eesti tegi ajakirjandusvabaduse indeksis suure tõusu

RSF märkis raportis, et Eesti meedias on toimunud viimasel kümnendil konsolideerimine ning turg on jagatud kahe suurema meediamaja – Postimees Grupi ja Ekspress Grupi –, rahvusringhäälingu, kohalike väljaannete ja mitme sõltumatu veebiväljaande vahel. Venekeelne meedia, sealhulgas rahvusringhääling, eraraadiojaamad ja sõltumatud veebilehed, teenindavad venekeelset vähemust, mis moodustab 25 protsenti elanikkonnast.