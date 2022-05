Politsei sulgeb 9. mail Filtri teel autoliikluse

«Kuna 9. mail on Filtri teel Kaitseväe kalmistu kandis rohkem inimesi liikumas kui tavaliselt ja see on varasematel aastatel alati kaasa toonud teatud ohud, siis selle tõttu oleme piiranud liiklemist Filtri teel,» lausus Ida-Harju politseijaoskonna juht Roger Kumm.

Ta lisas, et varasematel aastatel on kalmistut külastavad inimesed parginud autosid kas teisel pool Filtri teed olevale haljasalale või isetekkelisele parkimisalale, ületades kalmistule pääsemiseks Filtri teed, millel on sellel lõigul mõlemas suunas kolm sõidurada. «Seetõttu me seal autoliiklust piirame. Küll aga võimaldame selles keelualas liikuda kohalikel elanikel ja seal saab liikuda ühistransport,» ütles Kumm.