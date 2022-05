Tallinna Reaalkooli arhitektuurivõistluse võitis arhitektuuribüroo Molumba

«Tallinna Reaalkoolile vajaliku juurdeehituse kontseptsiooni ja arhitektuurivõistluse ettevalmistamisega on linn tegelenud pikka aega. Nüüd oleme jõudnud etappi, kus väga asjatundlikul žüriil oli võimalus kõrgetasemeliste ideekavandite seast valida välja nii väärika ajalooga kooli kui ka linnaruumi jaoks sobivaim lahendus,» ütles linnapea Mihhail Kõlvart.

Võidutöö kavand «R²» arhitektuur on žürii hinnangul esinduslik ja väärikas ning sobib reaalkooli kuvandiga ning lisab väärikate hoonete kompleksile tänapäevase värske arhitekuurikeelega hoone. Hoone lahendus on kompaktne, selge konstruktiivse ja funktsionaalse skeemiga, mis võimaldab koolile vajalikke funktsionaalseid muudatusi nii projekteerimise käigus kui ka aastate pärast lihtsalt korraldada. Õpperuumidest on žürii hinnangul funktsionaalselt hästi lahendatud muu hulgas spordiala eraldi kasutus ja õuesõppeks sobivad katuseterrassid.