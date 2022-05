Kaljulaid: kõigi osapooltega loo avaldamise kokku leppimine poleks enam ajakirjandus

Harju maakohus tugines oma kohtuotsuses Monaco printsessi lahendile, kus viimane kaebas suusapuhkuse piltide avaldamise pärast. President Kersti Kaljulaid leiab, et tema jaoks on see selgitus kummastav.

«Kohtul on muidugi õigus anda oma õiguslik hinnang, aga Eesti suurimate pankade rahapesukahtlustus on selgelt avaliku huvi objekt ja võrdlus suusareisidega või eraelu puutumatusega on kõrvalt vaadates kummastav,» kirjutas Kaljulaid sotsiaalmeedias.

Kaljulaid lisas, et huvi sellise teema vastu, nagu seda on Swedbanki rahapesukahtlustus, ei ole kuidagi ainult ajakirjandusväljaandel ega majanduslik.