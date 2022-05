Nelja inimese jõul saadi neiu Lasnamäel silla äärelt alla

«Saime teada, et keegi on sillal. Kuna see oli üsna meie kõrval, läksime kohe vaatama ning leidsimegi tüdruku,» rääkis Pullmann Postimehele. «Istus silla­äärel ja oli selge, mis võib hakata juhtuma. Olin varem korra näinud, kuidas inimene tahtis rõdult alla hüpata. Siis oli mul täpselt samasugune tunne, et ega olegi midagi rohkem teha kui proovida temaga rääkida. Aga et kui on kindlalt otsustanud hüpata, siis ka hüppab. Proovisime tüdrukuga rääkida ja kuna ta oli nii lähedal, saime veel kätest kinni.»