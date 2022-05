Ministeerium üritab välistada kiire interneti 69 miljoniga rehepapi tegemist

«Eesti on üks arenenumaid digiriike maailmas, ent ometi on meil tõsine puudujääk kiire internetiühenduse osas,» tõdes Andres Sutt. «Uus suurinvesteering selle rajamiseks on võrreldes varasemate meetmetega palju täpsemalt sihistatud ja viib lõpuks ühenduse just sinna, kus selle järele ka päriselt nõudlus ja vajadus.»